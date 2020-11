Klimaschützer schließen sich Hungerstreik eines EU-Abgeordneten an

Protest für eine Transaktionssteuer zur Finanzierung von Gesundheit und Klimaschutz

Aktivisten haben sich dem Hungerstreik des französischen EU-Abgeordneten Pierre Larrouturou für eine Transaktionssteuer zur Finanzierung von Gesundheit und Klimaschutz angeschlossen. Über 8.000 Menschen hätten sich an der Aktion beteiligt, hieß es am Mittwoch auf der Homepage des internationalen Kampagnennetzwerk Avaaz.

Der 56-jährige Larrouturou befindet sich seit mehr als zwei Wochen im Hungerstreik. Damit wolle er Druck auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron ausüben, schrieb Larrouturou auf Twitter und Facebook.

"Das ist doch obszön zu hören, dass es kein Geld für die Gesundheit, das Klima, die Beschäftigung gibt, während es den Finanzmärkten noch nie so gut ging", schrieb Larrouturou. Er war 2019 für die kleine Linkspartei Nouvelle Donne ins Europäische Parlament eingezogen und gehört der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D) an. "Es ist Zeit, diejenigen zahlen zu lassen, die noch nie bezahlt haben", sagte Larrouturou in einem Video.

Mit Blick auf die Beratungen über den langfristigen EU-Haushalt für 2021-2027 bemerkte der Europaparlamentarier, dass es in Europa nur einmal alle sieben Jahre die Chance gebe, Dinge zu verändern. Die EU-Staaten ringen seit Jahren um eine gemeinsame Linie zur Einführung einer Steuer auf Wertpapiergeschäfte.