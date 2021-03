KMU-Forschung - Coronahilfe hat Zahl der Firmen mit Verlust halbiert

Kaum Anstieg bei Überschuldung - Blümel: Zahlen zeigen gute Wirkung der Hilfen - Keine Überförderung zu sehen

ACHTUNG - SPERRFRIST: DIESE MELDUNG DARF NICHT VOR DER OBEN ANGEFÜHRTEN SPERRFRIST VERÖFFENTLICHT WERDEN! EINE VORZEITIGE VERÖFFENTLICHUNG KANN ZU (MEDIEN)RECHTLICHEN PROBLEMEN FÜHREN UND DIE FRÜHZEITIGE BERICHTERSTATTUNG DER APA ÜBER GESPERRTE INHALTE ZUKÜNFTIG EMPFINDLICH EINSCHRÄNKEN

Die Coronahilfen haben dazu beigetragen, dass die Zahl der Firmen mit Verlusten 2020 nur halb so hoch ausgefallen ist wie ohne Unterstützung. Die Zahl der überschuldeten Firmen ist kaum gestiegen. Die Insolvenzzahlen hätten sich ohne Coronahilfen im Vergleich zu einem "normalen" Jahr verdreifacht bis verfünffacht, schätzt die KMU-Forschung in einer Studie, die Institutsleiter Thomas Oberholzner und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Mittwochnachmittag vorgestellt haben.

Für Blümel belegen die Zahlen, dass Österreich mit den Förderungen "am richtigen Weg" ist. Jedenfalls lasse sich daraus keine Überförderung der Unternehmen ableiten, wie Kritiker der Regierung immer wieder vorgeworfen haben. Die Zahlen würden zeigen, "dass die Hilfen, die wir aufgesetzt haben, auch funktionieren". Unmittelbarer Bedarf für Nachbesserungen ergebe sich daraus nicht, "aber wir sind noch mitten in der Pandemie - sage niemals nie", so Blümel. Der Finanzminister hob auch hervor, dass sich "mit vielfacher Evidenz" sagen lasse, dass Österreich bei der Höhe und Wirksamkeit der Hilfsmaßnahmen "bei den Top-Ländern" ist.

Vor Corona waren rund 20 Prozent der heimischen Firmen in der Verlustzone. Ohne Coronahilfen wären es im Vorjahr womöglich mehr als die Hälfte gewesen, mit Hilfen waren es etwa 27 Prozent, hat die KMU Forschung mit zahlreichen Annahmen geschätzt. Überschuldet waren etwa 20 Prozent der Firmen in Vor-Coronazeiten, 2020 stieg mit Hilfen der Anteil nur um "wenige Zehntelprozentpunkte", aber ohne Hilfen wären es - je nach angenommenem Personalabbau - 24 bis 30 Prozent gewesen.

Die KMU Forschung hat auch mögliche Insolvenzszenarien geschätzt. Demnach gehen in einem "normalen" Jahr rund 5.000 der österreichweit über 300.000 Firmen pleite, ohne Unterstützung hätten aber heuer 16.000 bis 25.000 Unternehmen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Tatsächlich hat es 2020 eher unterdurchschnittlich viele Insolvenzen gegeben. Allerdings befürchten Experten "Nachholeffekte", wenn die Hilfen auslaufen, also eine deutlich höhere Insolvenzrate in den kommenden Jahren.

Die KMU Forschung schätzt auch, dass 100.000 bis 300.000 Arbeitsplätze durch die Coronahilfen erhalten wurden. Für alle Schätzungen wurde auf die Firmendatenbank mit 66.000 Einträgen zurückgegriffen und diese mit Daten aus Konjunkturerhebungen, Verteilungsmodellen und mit Annahmen über Kostenreduktionen und den Coronahilfen hochgerechnet. Bei den Coronahilfen wurden weder Länderhilfen noch liquiditätsorientierte Unterstützung wie Steuer- und Kreditstundungen, die nur zur Verschiebung der Zahlung führen, berücksichtigt.

* Bitte S P E R R F R I S T beachten *