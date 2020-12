Knapp die Hälfte der Tees in Supermärkten sind bio

"Marktcheck" von Greenpeace - Verbesserungsbedarf bei Herkunftsbezeichnungen

Knapp die Hälfte der Tees in österreichischen Supermärkten sind bio. Zu diesem erfreulichen Ergebnis kam ein "Marktcheck" von Kräuter- und Früchtetees der Umweltorganisation Greenpeace. "Wer bei Tee auf bio setzt, kann sich in den Supermärkten über eine große Auswahl freuen", sagte Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace in Österreich.

Im Schnitt sind 72 Kräuter- und Früchtetees bei den bewerteten Supermärkten erhältlich, davon sind 48 Prozent aller Produkte nach strengen Bio-Richtlinien produziert. "Daraus profitieren Mensch und Umwelt, denn der Einsatz von chemisch-synthetischen Spritzmitteln ist in der biologischen Landwirtschaft verboten", so Panhuber.

Verbesserungsbedarf sah Greenpeace jedoch bei der Herkunft der Zutaten für Bio-Tees, die anhand eines von der NGO definierten Warenkorbs mit zehn Produkten abgefragt wurde: Zehn Prozent kamen laut Angaben aus der EU, 23 Prozent von außerhalb des EU-Raums. Bei 46 Prozent erhielt Greenpeace keine Informationen. Nur 21 Prozent der Zutaten waren mit Österreich als Herkunftsland eindeutig gekennzeichnet.

"Aus welchen Ländern die Zutaten für unsere Tees stammen, ist oft ein Rätsel. Das gilt auch für viele Produkte, die auf ihren Verpackungen mit rot-weiß-roten Hinweisen mit Heimat werben. Auch hier kommen die Rohstoffe oft aus dem Ausland", kritisierte Panhuber.

Seit 1. April 2020 ist zwar eine neue gesetzliche Regelung zur Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in Kraft, diese zeige aber aufgrund vieler Ausnahmeregelungen wenig Wirkung. Auch Formulierungen wie "EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft" oder "stammt nicht aus Österreich" sind laut der NGO zulässig. Greenpeace forderte von der österreichischen Regierung, für mehr Transparenz zu sorgen und eine bessere Kennzeichnung verpflichtend umzusetzen.