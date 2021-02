Knorr-Bremse holt bei Gewinn und Umsatz auf

Knorr-Bremse baut neues Werk in Budapest

Der deutsche Bremsenhersteller wird 43 Mio. Euro in ein neues Werk in Budapest investieren. In der neuen Fabrik, deren Fertigstellung bis Ende 2010 geplant ist, sollen rund 800 neue Arbeitsplätze entstehen, erklärte Knorr-Bremse-Chef Raimund Klinkner in Ungarn.