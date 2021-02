Knorr-Bremse- und Lufthansa-Großaktionär Thiele gestorben

Vossloh-Großaktionär dementiert Übernahmegerüchte Vossloh-Großaktionär Heinz Hermann Thiele will den Bahntechnikkonzern derzeit nicht übernehmen. Der Knorr-Bremse -Eigner trat neuen Übernahmespekulationen entgegen und ließ über sein Unternehmen einen entsprechenden Bericht des "Manager Magazins" dementieren. "Es wird nicht an einem Übernahmeangebot gearbeitet", hieß es in der Stellungnahme.