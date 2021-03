Knorr-Bremse will 2021 wieder an Vor-Corona-Jahr anknüpfen

Nettogewinn sank 2020 um 16 Prozent auf 532 Mio. Euro

Der deutsche Bahn- und Lkw-Zulieferer Knorr-Bremse will heuer im besten Fall wieder an Umsätze und Gewinne vor der Coronapandemie anknüpfen. Der Umsatz soll 2021 auf 6,5 bis 6,9 Milliarden Euro wachsen, die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) bei 17,5 bis 19,0 Prozent liegen, teilte Knorr-Bremse am Donnerstag mit. Das Unternehmen war im abgelaufenen Jahr glimpflich durch die Coronakrise gekommen.

Der Umsatz ging um 11 Prozent auf 6,16 Milliarden Euro zurück, lag damit aber am oberen Ende der eigenen Erwartungen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank um 17 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro, die Ebitda-Marge ging auf 18,0 (2019: 19,2) Prozent zurück.

Der Nettogewinn sank um 16 Prozent auf 532,2 Millionen Euro. Der neue Vorstandschef Jan Mrosik sagte, Knorr-Bremse habe seine Widerstandsfähigkeit gezeigt und habe besser abgeschnitten als der Markt. Die Kunden aus der Bahnindustrie hätten den Einbruch der Passagierzahlen für Wartungsarbeiten genutzt, was das Servicegeschäft stabilisiert habe. Die Nutzfahrzeug-Produktion habe sich in China, aber auch in Europa und Nordamerika, schnell erholt.

"Mit einem Auftragsbestand von rund fünf Milliarden Euro haben wir ein neues Rekordniveau erreicht und wollen die positive Entwicklung 2021 fortsetzen", sagte Mrosik. Der Auftragseingang ging 2020 allerdings um 9 Prozent auf 6,44 Milliarden Euro zurück.