Koalitionsstreit in Italien: Premier ruft zu Zusammenhalt auf

Conte signalisiert Bereitschaft zu Regierungsumbildung - Renzi lenkt ein

Angesichts der Spannungen in der Regierungskoalition ruft der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte die politischen Kräfte seiner Mehrheit zum Zusammenhalt auf und signalisiert eine Bereitschaft zur Regierungsumbildung. Davon könnte die Kleinpartei "Italia viva" um Expremier Matteo Renzi profitieren, die im Kabinett mehr Gewicht beansprucht.

Italien sei mit präzedenzlosen Herausforderungen konfrontiert, von denen die Zukunft des Landes abhänge, schrieb Conte auf Facebook. Angesichts der Pandemie und der akuten sozialen und wirtschaftlichen Krise sei es wichtig, den Zusammenhalt der Koalition und die Solidität des Regierungsteams zu stärken.

Mit Änderungen am Plan für die EU-Wiederaufbauhilfen zeigte sich Conte bereit, einen Kompromiss in der laufenden Koalitionskrise zu schließen. Im Streit hatte Renzi unter anderem mehr Investitionen in das Gesundheitswesen gefordert, mit denen sich Conte jetzt einverstanden erklärt. Außerdem war Renzi dagegen, dass Conte mit einer Taskforce aus Managern statt mit dem Parlament die Verteilung der Mittel festlegen wollte. Um dies zu verhindern, hatte Renzi mit dem Rücktritt zweier Ministerinnen aus seiner Partei "Italia viva" gedroht. Die Splitterpartei ist für den Fortbestand der Regierung Conte entscheidend. Premier Conte musste unter Renzis Druck auf die Taskforce verzichten.

Renzi verlangt unter anderem den Rückgriff auf die 36 Milliarden Euro aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) für Gesundheitsausgaben, die seiner Ansicht nach für das von der Pandemie schwer betroffene Italien lebenswichtig seien. Dagegen wehrt sich der Koalitionspartner Fünf Sterne, stärkste Einzelpartei im italienischen Parlament, vehement. Die populistische Gruppierung behauptet, Italien würde damit riskieren, sich wie einst Griechenland von der "Troika" aus Währungsfonds, EU und Zentralbank bevormunden zu lassen.

Die Dialogbereitschaft des Regierungschefs stößt bei Renzi nicht auf taube Ohren. Er habe nicht die Absicht, die Regierung zu stürzen, um zu Neuwahlen zu gelangen. "Es wird keine vorgezogenen Parlamentswahlen geben, die Legislaturperiode geht 2023 zu Ende. Uns geht es um politische Inhalte, nicht um Machtspiele", versicherte der 45-jährige Toskaner, der Italien als Premierminister zwischen 2014 und 2016 regiert hatte.

Renzi hofft auf eine Regierungsumbildung, in der seine "Italia viva" mehr Gewicht erlangt. Derzeit ist sie im Kabinett mit Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova und Familienministerin Elena Bonetti vertreten. Eine Regierungsumbildung könnte der Fünf Sterne-Bewegung einige Ministerposten kosten. Die vom Starkomiker Beppe Grillo 2009 gegründete populistische Gruppierung hatte die Parlamentswahlen 2018 mit 33 Prozent der Stimmen gewonnen und ist die stärkste Einzelpartei im Parlament. Inzwischen hat die Gruppierung aber mehrere Parlamentarier verloren, die zu anderen Gruppierungen abgewandert sind. Laut Umfragen rangiert die Fünf Sterne-Bewegung derzeit auf 16 Prozent, der Hälfte gegenüber den Parlamentswahlen vor drei Jahren.

Die Oppositionsparteien beobachten argwöhnisch den Streit in der Regierungskoalition. Der Chef der oppositionellen Lega Matteo Salvini drohte gestern mit Protestkundgebungen gegen die Regierung Conte. "Wenn die Koalition nicht regieren kann, sind wir gern bereit, die Führung des Landes zu übernehmen", sagte Salvini. In dieser Phase der Krise habe die Regierung Conte all ihre Unfähigkeit bewiesen und solle zurücktreten, forderte der Lega-Chef.