Koch in OÖ mit Umbringen gedroht - Verdächtiger geschnappt

Motiv des 21-Jährigen offenbar Eifersucht

Die Polizei hat einen 21-Jährigen geschnappt, der am Stefanitag einen Koch in einem Restaurant in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) mit dem Umbringen gedroht haben soll. Als Motiv für die Tat nannte er Eifersucht, da der Koch angeblich mit seiner Freundin geflirtet hatte, informierte die Polizei.

Am 26. Dezember kam der junge Mann gegen 17.00 Uhr in das Lokal und bestellte etwas zum Mitnehmen. Als er 20 Minuten später die Speisen abholte und mit der Karte zahlen wellte, funktionierte das Gerät nicht. So ging er zum Bankomaten, um Geld abzuheben. Als er zurückkehrte, hatte er offenbar ein Messer bei sich und drohte seinem angeblichen Nebenbuhler, danach flüchtete er.