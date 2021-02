Kogler-Sprecherin Zornig wechselt zu ÖBB

Regierung in Wien streitet um ÖBB

Die immer lauter werdende Kritik an den ÖBB heizt auch den Streit in der Regierung an. ÖVP-Finanzstaatssekretär Lopatka erneuerte seine Forderung nach einem Bahn-Gipfel. Die zuständige Infrastruktur-Ministerin Bures lehnt einen solchen "ÖVP-Privatisierungs-Gipfel" ab und fordert den Koalitionspartner auf, seine "Negativ-Kampagne gegen das wichtige österreichische Unternehmen ÖBB" einzustellen.