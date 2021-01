Kohlenmonoxidvergiftung: Mordprozess gegen Kärntnerin startet

46-Jährige soll versucht haben, ihren Sohn und sich selbst zu töten

Eine 46-jährige Kärntnerin muss sich ab 1. Februar wegen versuchten Mordes von einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl bestätigte am Dienstag auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung". Die Frau soll im vergangenen Sommer versucht haben, ihren 14-jährigen Sohn und sich selbst mit Kohlenmonoxid zu töten.

Mutter und Sohn hatten am 19. August schwere Vergiftungen erlitten, sie mussten auf der Intensivstation behandelt werden. Die beiden waren im Wohnhaus der 46-Jährigen bewusstlos aufgefunden worden, nachdem die Schwester der Frau Alarm geschlagen hatte. Zu der Vergiftung hatte ein Holzkohle-Tischgrill geführt, der in dem Raum gestanden war. Die 46-Jährige hatte ausgesagt, dass es sich um einen Unfall gehandelt hätte. Allerdings war der Rauchmelder in dem Zimmer vor dem Vorfall abmontiert worden.