Kolbas Verbraucherschutzverband will Recht auf Verbandsklagen

Berechtigung zur Verbandsklage habe viele Vorteile - Petition gestartet

Der ehemalige VKI-Chefjurist und Ex-Liste-Pilz-Mandatar Peter Kolba will für den Verbraucherschutzverband (VSV), dessen Obmann er ist, ein Recht auf Verbandsklagen. "Ich fordere die Bundesregierung auf, den Verbraucherschutzverein rasch als zu Verbandsklagen berechtigte Organisation in das Konsumentenschutzgesetz aufzunehmen", so Kolba am Donnerstag laut einer Aussendung.

Der VSV hat eine internationale Petition an den Gesetzgeber gestartet, um der Forderung Nachdruck zu verleihen. Bisher gibt es knapp 540 Unterstützende.

Seit 1979 gibt es im Konsumentenschutzgesetz eine Verbandsklageberechtigung für die Sozialpartner und den Verein für Konsumenteninformation. Bis Ende 2023 muss Österreich laut Kolba eine EU-Richtlinie für erweiterte Verbandsklagen umgesetzt haben. Darin werden "qualifizierte Organisationen" definiert, die Verbandsklagen führen können sollen. Bisher konnte eine Verbandsklage nur auf Unterlassung von unfairen Klauseln, irreführender Werbung oder EU-Rechtsverstößen geführt werden. In Zukunft werde es auch Klagen auf Abhilfe geben, die bei Massenschäden wirksam Schadenersatz durchsetzbar machen werden.

Auch bei Sammelklagen nach österreichischem Recht sei die Berechtigung zur Verbandsklage von Vorteil, so Kolba. Auch bei geringen Streitwerten könne ein "qualifizierter Verband" ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofes herbeiführen.

"Ich vermute, dass die Regierungsmehrheit im Parlament verhindern will, dass unabhängige NGOs, die nicht der Kontrolle des Staates unterliegen, solche Klagen führen darf. Denn diese Berechtigung würde die Stellung des VSV bei Klagen wegen des Diesel-Skandals oder wegen der Fehler von Ischgl deutlich stärken", sagte Kolba.