Kollision zwischen Pkw und Zug in der Steiermark

Autofahrer bei unbeschranktem Bahnübergang leicht verletzt

Die Kollision zwischen einem Pkw und einem Zug ist Freitagabend an einem unbeschrankten Bahnübergang in Rohrbach an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) glimpflich ausgegangen. Der 65-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt ins LKH Hartberg gebracht, die Insassen der Eisenbahngarnitur kamen mit dem Schrecken davon.

Der Lenker dürfte gegen 19.00 Uhr beim Bahnübergang in Limbach den in Richtung Hartberg fahrenden Personenzug übersehen haben. Es kam im Bereich der Eisenbahnkreuzung zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.