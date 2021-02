Kolumbien will venezolanischen Migranten neuen Schutzstatus geben

Fast eine Million Menschen

Kolumbiens Regierung will fast einer Million venezolanischen Migranten einen temporären Schutzstatus geben. "Dies erlaubt uns einen Prozess der Legalisierung des Status von Migranten, die sich in unserem Land befinden", sagte der kolumbianische Präsident Iván Duque nach einem Treffen mit UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi in Bogotá am Montag. Der neue Schutzstatus soll demnach zehn Jahre gelten.

Er soll auch rund 800.000 Venezolanern, die bereits mit temporären Genehmigungen in dem südamerikanischen Land sind, mehr Sicherheit geben. Sie müssen demnach keine neuen Papiere beantragen. "Diese mutige humanitäre Geste dient als Beispiel für die Region und den Rest der Welt", sagte Grandi. "Es ist eine lebensverändernde Geste für die 1,7 Millionen vertriebenen Venezolaner, die nun von zusätzlichem Schutz, Sicherheit und Stabilität profitieren werden."

Der vorübergehende Schutzstatus ermögliche auch den Zugang zur Grundversorgung, einschließlich des Gesundheitssystems und der Covid-19-Impfung, hieß es in einer Mitteilung des UN-Flüchtlingswerks UNHCR und der UN-Migrationsbehörde IOM. Auch die Nichtregierungsorganisation "Refugees International" begrüßte Kolumbiens Schritt. Dieser stelle einen wichtigen Wendepunkt für die venezolanische Integration in Kolumbien dar.

Im Dezember hatte der kolumbianische Präsident Duque deutlich gemacht, dass venezolanische Flüchtlinge, die in Kolumbien keinen offiziellen Aufenthaltsstatus haben, keine Corona-Schutzimpfung bekommen würden. Duque wurde dafür in Kolumbien hart kritisiert. Am Montag betonte Duque auch, dass der neue Mechanismus bedeute, Venezolaner, die sich nicht registrierten, würden abgeschoben. Kolumbien hat offiziell an die 1,8 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen, mehr als jedes andere Land. Millionen Menschen haben Venezuela verlassen, das einst reiche südamerikanische Land steckt in einer tiefen Krise.