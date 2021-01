Kombination: Bernhard Gruber mit zufriedenstellendem Heilungsverlauf

Überstellung es Salzburgers am Mittwoch ins Krankenhaus Schwarzach

Der Nordische Kombinierer Bernhard Gruber ist nach seiner am Wochenende in Lahti vorgenommenen Herzoperation weiter auf dem Weg der Besserung. Wie die beim Salzburger in Finnland gebliebene ÖSV-Teamärztin Ines Berger-Uckermann in einer Aussendung erklärte, sei der Heilungsverlauf durchwegs zufriedenstellend. "Bernhard ist soweit stabil und guter Dinge. Die Herz-Kreislauf-Parameter haben sich stabilisiert und die Regeneration schreitet voran."

Gruber wird am (heutigen) Mittwochnachmittag mit einem Ambulanzjet nach Salzburg überstellt und von dort ins Krankenhaus nach Schwarzach gebracht, wo er laut der Medizinerin voraussichtlich einige Tage zur Beobachtung bleiben muss. Dem 38-Jährigen wurden in Lahti infolge einer Verengung eines Herzkranzgefäßes zehn Monate nach einer Herzoperation erneut zwei Stents eingesetzt, nachdem er nach seinem Comeback im Weltcup-Teamsprint am Samstag über Schmerzen im Brustbereich geklagt hatte.