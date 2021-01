Kombination: Gruber/Seidl in Lahti im Teamsprint Sechste

Gelungenes Comeback für Gruber nach Herz-OP

Bernhard Gruber hat am Samstag in Lahti ein gelungenes Comeback im Weltcup-Zirkus gefeiert. Gemeinsam mit Mario Seidl gewann er im Team-Sprint der Nordischen Kombinierer in Lahti zunächst den Sprungbewerb, und landete dann auf dem sechsten Endrang. Auf die norwegischen Sieger Jörgen Graabak/Jarl Magnus Riiber fehlten 25,9 Sekunden. Die Norsker hatten im Finish nur 0,8 Sek. Vorsprung auf die Deutschen Fabian Rießle/Vinzenz Geiger. Dritte wurde Japan I (+2,5 Sek.).

Österreichs zweite Mannschaft mit Lukas Klapfer/Thomas Jöbstl wurde mit 1:30,7 Minuten Rückstand Achter.

Für Gruber war es zehn Monate nach seiner Herz-Operation wie ein Sieg, in der Weltspitze mitmischen zu können. Gemeinsam mit Seidl war er als Erster in die Loipe gegangen, allerdings nur eine Sekunde vor Deutschland II und je vier vor Japan I und Deutschland II.