Kombination: Kein ÖSV-Top-Ten-Rang im Zielsprint von Val di Fiemme

Greiderer in Massenankunft bei Sieg von Jarl-Magnus Riiber Elfter - Lamparter fiel nach Rang 16 hinter Fritz und vor Klapfer in Gesamt-Weltcup auf Platz fünf zurück

Österreichs Elite in der Nordischen Kombination ist am Sonntag beim Weltcup im Val di Fiemme ohne Top-Ten-Platz geblieben. In einem Zielsprint des 10-km-Langlaufs von 18 Athleten hatte Lukas Greiderer noch die besten rot-weiß-roten Reserven, er wurde mit 3,7 Sek. Rückstand Elfter. Der Sieg ging an den norwegischen Dominator Jarl Magnus Riiber, er hatte schon am Freitag gewonnen. Der erst 23-Jährige hält nun bereits bei 31 Weltcupsiegen.

"In so einer großen Gruppe zu laufen ist nicht einfach", sagte Greiderer. "Ich tat mich schwer, mich in der Gruppe vorne zu positionieren, leider war das Glück heute auch nicht auf meiner Seite." Auf den Rängen 15 bis 17 gab es beim Zieleinlauf ein von Martin Fritz (+4,4 Sek.), Johannes Lamparter (+4,9) und Lukas Klapfer (+5,3) gebildetes Österreicher-Paket. Auf den übrigen Podestplätzen hinter Riiber landeten die Deutschen Eric Frenzel und Vinzenz Geiger mit je 0,1 Sek. Rückstand.

Nach dem Springen hatte es bereits knapp Abstände gegeben, wobei Lamparter als bester Österreicher und Neunter 16 Sekunden hinter der Spitze in den Langlauf gestartet war. In der Loipe war die Konkurrenz von Positionskämpfen bestimmt, die perfekte Ausgangslage für den Zielsprint wurde gesucht. Bei den Österreichern hat sich erneut gezeigt, dass bei der Sprintfähigkeit noch Aufholbedarf besteht. Lamparter hatte aber auch Pech, da ihn ein Sturz in einer Kurve zusätzlich ausbremste.

Im Weltcup fiel der Tiroler nach sieben Bewerben auf Rang fünf zurück, auf Platz drei fehlen ihm aber nur sieben Punkte. Am nächsten Wochenende geht es mit Einzel- und Teambewerb in Lahti weiter, die Anreise der Österreicher erfolg am Donnerstag.