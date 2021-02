Kombination: Klingenthal nur für Lamparter vorletzter WM-Test

Schlierenzauer fehlt weiterhin

Mit zwei Bewerben in Klingenthal absolvieren die Nordischen Kombinierer bereits dieses Wochenende den letzten Weltcup vor der WM in Oberstdorf. Die daraufhin folgenden Wettkämpfe in Lillehammer wurden corona-bedingt abgesagt. Johannes Lamparter ist nächste Woche als einziger ÖSV-Topmann aber auch noch bei der Junioren-WM in Finnland am Start. Der 19-jährige Tiroler zählt bei seiner letzten Nachwuchs-WM nach mehreren Weltcup-Spitzenergebnisse zu den Goldfavoriten.

In Klingenthal dabei ist auch Mario Seidl, der zuletzt in Seefeld den Schlusstag wegen leichter Knieprobleme vorsichtshalber ausgelassen hatte. Auch die Skispringer sind dieses Wochenende am gleichen Ort im Einsatz. Die von Cheftrainer Andreas Widhölzl angedeutete Pause vor der WM für den einen oder anderen seiner Topleute gibt es vorerst nicht. Weitere Möglichkeiten dazu bieten sich danach noch in Zakopane und Rasnov.

Gregor Schlierenzauer lässt weiterhin auch den Kontinentalcup aus. Der formschwache Weltcuprekordsieger setzt weiter auf Training, um es vielleicht doch noch ins WM-Team zu schaffen.