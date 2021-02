Kombination: Lamparter erneut Junioren-Weltmeister - 7. Medaille

Bronze an Salzburger Rettenegger

Johannes Lamparter hat bei der Junioren-WM in Lahti erneut Gold in der Nordischen Kombination gewonnen. Der Weltcup-erprobte Tiroler sicherte sich am Donnerstag seine insgesamt bereits siebente Medaille bei Juniorenweltmeisterschaften. Den Grundstein zu seinem zweiten Einzel-Weltmeistertitel, auch den ersten hatte der mittlerweile 19-Jährige 2019 in Lahti gefeiert, legte er am Donnerstag mit dem weitesten Sprung. Der Salzburger Stefan Rettenegger holte Bronze.

"Diese Goldene bedeutet mir sehr, sehr viel und hat einen enormen Stellenwert", erklärte Lamparter. "Dieser letzte Bewerb bei einer Junioren-WM ist für mich schon irgendwie auch eine Art 'Abschluss' meiner Wettkampfzeit als Jugendlicher beziehungsweise bei den Junioren."