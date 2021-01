Kombination: Lamparter/Greiderer Zweite im Fleimstal-Teamsprint

Sieg an deutsches Paar

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Reaktion Lamparter ---------------------------------------------------------------------

Das österreichische Duo Johannes Lamparter/Lukas Greiderer hat beim Weltcup-Teamsprint der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme den Sieg als Zweiter nur knapp verpasst. Die Dritten des Springens hatten nach verlorenem Zielsprint von Greiderer gegen Rießle im Langlauf über 2 x 7,5 km um 1,5 Sekunden das Nachsehen. Dritte wurden bereits 50,7 Sekunden zurück die Finnen Ilkka Herola/Eero Hirvonen.

"Wir haben schon auf der Schanze einen super Job gemacht. Ich bin sehr, sehr happy über den zweiten Platz. Ich weiß, dass meine Form stimmt", sagte der aktuelle ÖSV-Topmann Lamparter, am Freitag als Siebenter bester ÖSV-Athlet im Einzelbewerb. Martin Fritz/Lukas Klapfer landeten an der achten Stelle. Am Sonntag steht ein weiterer Einzelbewerb auf dem Programm. Freitag-Sieger Jarl Magnus Riiber war im Teamsprint nicht am Start.