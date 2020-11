Kombination: Lamparter in Ruka 2 - Dritter in Ruka-Tour

Weltcup-Fortsetzung in vorweihnachtlicher Woche in Ramsau

Nach Platz zwei und sechs in den ersten beiden Wettkämpfen hat Johannes Lamparter die Ruka-Tour auf dem dritten Gesamtrang beendet und darf sich damit über insgesamt 10.500 Schweizer Franken (rund 9.700 Euro) Preisgeld freuen. Den Sieg in der Gesamtwertung sicherte sich trotz der Disqualifikation für den Sonntag-Bewerb Jarl Magnus Riiber, Zweiter wurde Jens Luraas Oftebro.

Da die für kommendes Wochenende geplant gewesenen Wettkämpfe in Lillehammer vorerst verschoben werden mussten, geht für die Kombinierer der Weltcup erst von 18. bis 20. Dezember in Ramsau am Dachstein weiter, für die Österreicher dann mit Heimvorteil.