Johannes Lamparter geht als Neunter des Springens mit 16 Sekunden Rückstand in den Langlauf (13.15 Uhr) der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme. Vorne lag nach einem 103-m-Sprung der Japaner Ryota Yamamoto. Weltcup-Dominator Jarl Magnus Riiber geht nur drei Sekunden später auf Platz drei liegend in die Loipe. Die ÖSV-Athleten Lukas Klapfer und Mario Seidl lagen auf den Rängen elf (+ 0:22) und 13 (+ 0:27).