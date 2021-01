Johannes Lamparter geht als Vierter des Springens mit 56 Sekunden Rückstand in den Langlauf der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme. Überlegen vorne lag nach einem 106-m-Sprung der Norweger Jarl Magnus Riiber, der 40 Sekunden vor Akito Watabe (JPN) und 50 vor Fabian Rießle (GER) um 13.45 Uhr in die Loipe startet. Zweitbester Österreicher im Zwischenklassement war Lukas Greiderer (+ 1:16 Min.) als Zwölfter.