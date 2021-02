Kombination: Lisa Hirner holte bei Junioren-WM in Lahti Bronze

Norwegischer Doppelsieg

Österreichs Team bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Lahti hat am Mittwoch zum Aufakt der Titelkämpfe mit Bronze angeschrieben. Lisa Hirner lief im 5-km-Langlauf der Nordischen Kombiniererinnen von Sprungrang sieben aus nach vor, die Sprung-Beste Gyda Westvold Hansen gewann 1:05,7 Min. vor ihrer norwegischen Landsfrau Marte Leinan Lund und 1:09,0 vor Hirner. Landsfrau Sigrun Kleinrath wurde im 33-köpfigen Feld 15., Laura Pletz 19. und Annalena Slamik 22.

Die Nordischen Kombiniererinnen geben am 27. Februar in Oberstdorf ihr WM-Debüt, nachdem es erst in der Woche vor Weihnachten in Ramsau die Weltcup-Premiere gegeben hatte. Weitere Weltcup-Konkurrenzen kamen nicht zustande.