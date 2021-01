Kombination: ÖSV-Duo im Fleimstal nach Teamsprint-Springen Dritte

Das österreichische Duo Lukas Greiderer/Johannes Lamparter liegt beim Weltcup-Teamsprint der Nordischen Kombinierer in Val di Fiemme am Samstag nach dem Springen an dritter Stelle. Dem ÖSV-Duo fehlten vor dem Langlauf (2 x 7,5 km/13.30 Uhr) nur elf Sekunden auf die führenden Japaner Hideaki Nagai/Ryota Yamamonto. Rang zwei hatten die Deutschen Eric Frenzel/Fabian Rießle (+9 Sek.) inne.

Vierter waren die Norweger Jörgen Graabak/Espen Björnstad (+16). Freitag-Einzelsieger Jarl Magnus Riiber (NOR) war nicht am Start. Österreich II mit Martin Fritz/Lukas Klapfer hatte auf Rang sechs 33 Sekunden Rückstand.