Kombination: ÖSV-Nachwuchsmann Lamparter gewann Springen

Geht 32 Sekunden vor viertplatziertem Riiber ins Rennen - Seidl 6.

ÖSV-Nachwuchsmann Johannes Lamparter hat am Freitag beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer mit einem sehr starken Sprung die Führung übernommen. Der 19-jährige Tiroler landete in Ruka bei 147,5 Metern und geht mit einem Vorsprung von elf Sekunden auf den Zweiten Kristjan Ilves (EST) in die Loipe (14.00 Uhr). Weltcup-Serien-Sieger Jarl Magnus Riiber (NOR) ist Vierter und geht 32 Sekunden hinter Lamparter in die Spur.

Mario Seidl, der nach einer ganzen Saison Pause wegen einer Knieverletzung in den Weltcup zurückkehrt, darf sich über den sechsten Zwischenrang (+45 Sek.) freuen. Franz-Josef Rehrl (+ 1:33 Min.) ist Zwölfter nach dem Sprung.