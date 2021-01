Kombination: Provisorischer Wertungsdurchgang in Seefeld abgesagt

Positiver Coronatest von tschechischem Coach ohne Folgen für Athleten

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Absage provisorischer Wertungsdurchgang ---------------------------------------------------------------------

Der Weltcup der Nordischen Kombinierer in Seefeld hat mit einer witterungsbedingten Absage begonnen. Der provisorische Wertungsdurchgang (PCR), der bei einer wetterbedingten Absage des Springens in Wettkämpfen als Grundlage herangezogen wird, konnte am Donnerstag wegen starken Schneefalls nicht zu Ende gebracht werden. Der PCR soll nun am Freitag um 11.00 Uhr vor dem Start des Weltcup-Triples (13.30, 5-km-Langlauf um 15.30) über die Bühne gehen.

Am Samstag und Sonntag wird der Bewerb nach je einem Sprung über 10 bzw. 15 Kilometer fortgesetzt. Die Rückstande des jeweiligen Vortages werden mitgenommen. Starten dürfen auch die tschechischen Athleten. Das war fraglich gewesen, da ein Mitglied des tschechischen Trainerstabes einen positiven Coronatest abgegeben hatte, wie der Internationale Ski-Verband (FIS) bekanntgab.

Das Testergebnis wurde noch vor der Entgegennahme der Akkreditierung bekannt, die Person begab sich sofort in Quarantäne. Nach einer Bewertung durch die örtlichen Gesundheitsbehörden und der Kontaktverfolgung wurde der Rest des tschechischen Teams für die Bewerbe freigegeben. Österreich ist mit einem elfköpfigen Team am Start.