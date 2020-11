Kombination: Rehrl nach Sprung Zweiter, Lamparter Sechster

Franz-Josef Rehrl und der Auftakt-Zweite Johannes Lamparter haben sich am Samstag im zweiten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in eine gute Ausgangsposition gebracht. Rehrl geht nach einem 144-m-Satz in Ruka als Zweiter in die 10-km-Loipe, Lamparter nach 127,5 m als Sechster. In Führung liegt der Japaner Ryota Yamamoto, der 57 Sekunden vor Rehrl in den Langlauf geht. Weltcup-Titelverteidiger Jarl Magnus Riiber (NOR) war vorerst Dritter (+1:09 Min.).

Mit Philipp Orter (8.) und Mario Seidl (13.) landeten zwei weitere ÖSV-Athleten nach dem Großschanzen-Sprung in den Top 15. Das Langlauf-Rennen beginnt um 16.00 Uhr.