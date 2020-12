Mit einem 98-m-Satz hat sich Weltcup-Leader Jarl Magnus Riiber am Sonntag im zweiten Weltcupbewerb in der Ramsau nach dem Sprung an die Spitze gesetzt. Drei Österreicher liegen in den Top Ten: Der Samstag-Dritte Lukas Greiderer geht als Achter mit 19 Sekunden, der -Vierte Johannes Lamparter mit 14 Sekunden Rückstand in die Loipe. Martin Fritz (+30 Sek.) liegt auf dem zehnten Zwischenrang. Samstag-Sieger Vinzenz Geiger fehlen als Siebentem 15 Sekunden auf Riiber.