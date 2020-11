Kombination: Riiber gewann erneut in Ruka - Rehrl Vierter

Lamparter 6., Greiderer 8.

Jarl Magnus Riiber hat auch den zweiten Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer in der neuen Saison für sich entschieden. Der Norweger setzte sich am Samstag in Ruka nach einem Großschanzen-Sprung und 10 km Langlaufen mit 50 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Eric Frenzel und dem Japaner Akito Watabe durch. Franz-Josef Rehrl verpasste als bester Österreicher knapp das Podest und wurde Vierter.

Sein Landsmann Johannes Lamparter zeigte erneut eine starke Leistung. Der erst 19-Jährige, der am Freitag mit Platz zwei hinter Riiber aufgezeigt hatte, kam auf den sechsten Rang. Lukas Greiderer wurde Achter.