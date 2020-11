Kombination: Russische Delegation wegen Covid-19-Fall in Quarantäne

Weltcup kann wie geplant stattfinden

Nach den österreichischen Skispringern, die wegen positiven Covid-19-Fällen im A-Team in Ruka nur durch die B-Mannschaft vertreten werden, gibt es nun auch vor dem Weltcup-Auftakt der Kombinierer einen positiven Corona-Test. Betroffen ist die russische Nationalmannschaft, bei der beim obligatorischen PCR-Test auf dem Flughafen Helsinki eine positive Probe abgegeben wurde.

Die finnischen Gesundheitsbehörden haben daraufhin einen Athleten und zwei Personen aus dem Betreuerkreis in Quarantäne gesetzt. Der Weltcup-Bewerb in Kuusamo/Ruka, der am Freitagvormittag (11.00 Uhr) begann, konnte aber wie geplant stattfinden.