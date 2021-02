Kombination: Silber für ÖSV im Mixed-Teambewerb bei Junioren-WM

Gold um vier Sekunden verpasst

Österreichs Kombinierer haben bei der nordischen Junioren-WM in Lahti Silber im Mixed-Teambewerb gewonnen. Bei nur einer Sekunde Rückstand nach dem Springen brachte Manuel Einkemmer das ÖSV-Quartett im Langlauf in Führung, die Lisa Hirner erfolgreich verteidigte. Sigrun Kleinrath fiel knapp zurück, Stefan Rettenegger kämpfte aber bis zum letzten Anstieg um Gold, ehe er sich dem Norweger um vier Sekunden geschlagen geben musste. Bronze ging mit klarem Rückstand an Italien.