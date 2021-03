Kombination: Weltcup-Finale von Schonach nach Klingenthal verlegt

Das Weltcup-Saisonfinale der Nordischen Kombinierer ist aufgrund von Schneemangel innerhalb Deutschlands von Schonach nach Klingenthal verlegt worden. Das gab der Internationale Ski-Verband (FIS) am Freitag bekannt. In Klingenthal sind nun am 20. und 21. März die letzten zwei verbleibenden Einzelbewerbe nach der WM geplant.