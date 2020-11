Kombination: Weltcup-Kalender 2020/21

Vorläufiger Weltcup-Kalender der Nordischen Kombination der Männer für die Saison 2020/21:

Ruka (FIN/27.-29.11.): Einzel GS/5 km Langlauf plus 2 Einzel GS/10 km Ramsau am Dachstein (19./20.12.): 2 Einzel NS/10 km Val di Fiemme (ITA/15.-17.1.): 2 Einzel NS/10 km, 1 Team-Sprint NS Lahti (FIN/23./24.1.): Teamsprint GS, Einzel GS/10 km Seefeld-Triple (29.-31.1.): Einzel NS/5 km, Einzel NS/10 km, Einzel NS/15 km Klingenthal (GER/6./7.2.): 2 Einzel GS/10 km Peking (CHN/13./14.2.): Einzel GS/10 km, Team GS == WM in Oberstdorf (GER): 23. Februar - 7. März == Oslo (NOR/13./14.3.): 2 Einzel GS/10 km Schonach (GER/20./21.3.) Einzel NS/10 km, Einzel NS/15 km (GS=Großschanze, NS=Normalschanze) Endstand Weltcup 2019/20 (nach 17 Bewerben): 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 1.586 Punkte - 2. Jörgen Graabak (NOR) 1.106 - 3. Vinzenz Geiger (GER) 917. Weiter: 11. Lukas Greiderer 404 - 12. Martin Fritz 399 - 13. Franz-Josef Rehrl (AUT) 369 - 15. Lukas Klapfer (alle AUT) 246.