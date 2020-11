Kommunalwahl in Brasilien: Mehr indigene Kandidierende als je zuvor

Mehr als 80 Attentate im Vorfeld - Ob es sich um einem Stimmungstest für Bolsonaro handelt, ist laut Experten unklar

Am Sonntag findet in Brasilien die erste Runde der Kommunalwahlen statt. 39 Bürgermeisterämter und 2.082 Stadtratssitze sind neu zu besetzen. Für diese Posten kandidieren heuer auch 2.194 Indigene, das sind 28 Prozent mehr als bei der Kommunalwahl vor vier Jahren. Das berichtete die alternative Nachrichtenagentur "pressenza". Die Wahlen waren im Vorfeld aber auch von Gewalt überschattet. Inwieweit sie ein Stimmungstest für Präsident Jair Bolsonaro sind, ist umstritten.

"Die politische Situation der Indigenen in Brasilien hat sich über die vergangenen beiden Jahre deutlich verschärft", erklärt Juliana Miyazaki, Referentin für indigene Völker bei der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) laut "pressenza". Zunehmende Invasionen, verheerende Waldbrände und Umweltzerstörung, die stockende Demarkierung indigener Territorien und die Vernachlässigung indigener Gemeinschaften in der Corona-Pandemie - das alles beunruhigt die Menschen. Viele entscheiden sich darum für ein Engagement im Rahmen der demokratischen Strukturen."

Die politischen Positionen der indigenen Kandidierenden seien dabei keineswegs immer identisch: Sie verteilen sich auf 32 teils sehr unterschiedliche Parteien. Doch einige Forderungen vereinen auch die unterschiedlichsten Kandidierenden, wie der Umweltschutz und das Streben nach Anerkennung indigener Territorien. "Das Land zu verteidigen bedeutet, die Landbewohner zu verteidigen" - das ist das Motto von Eloy Jacintho. Der 42-Jährige vom Volk der Guarani Nhandewa ist indigener Aktivist und war bereits Stadtrat in Santa Amélia. "Indigene Stadträte sind heute notwendiger denn je. Es mangelt an Wasser, dafür gibt es zu viel Feuer und Krankheiten, und die Auswirkungen auf die Zukunft der indigenen Gemeinden werden verheerend sein", sagt er.

"In Boa Vista hatten wir noch nie indigene Stadträte, trotz der fast 20.000 Indigenen, die hier leben. Mehr denn je müssen wir in den Entscheidungsräumen sein. Es ist eine Form des Widerstands", erklärt Ariane Sussui (23) vom Volk Wapichana gegenüber "pressenza". Sie kam als Ehrenamtliche für die Wahlkampagne der Bundesabgeordneten Joênia Wapichana zur Politik. Diese ist die erste (weibliche) indigene Abgeordnete im brasilianischen Parlament. Joênia wurde 2018 gewählt und ist Vorbild und Hoffnungsträgerin für viele, die dieses Jahr auf der Kommunalebene kandidieren.

"Solche Erfolgsgeschichten sind wichtig, weil sie andere ermutigen", bestätigte GfbV-Expertin Miyazaki. "Auch wenn die Gründe für das Engagement oft dramatisch sind: Es ist gut, mehr indigene Kandidierende und am Ende auch mehr Indigene in den Rathäusern und Parlamenten zu haben. Sie bilden ein Gegengewicht zu den Interessen der Agrar- und Rohstoff-Lobby und nützen schließlich dem ganzen Land."

Die Kommunalwahlen in Brasilien finden in zwei Runden statt. Die erste wird am 15. November abgehalten, die zweite am 29. November. Der Wahlkampf war überschattet von über 80 politischen Attentaten. Inwieweit die Ergebnisse eine Prognose für die nächsten Präsidentenwahlen erlauben, ist ungewiss. Selbst wenn Bolsonaros Anhänger und Verbündete diesmal schlechter abschneiden und die linke Opposition wieder mehr Punkte machen sollte, bedeutet das nach Meinung von Experten nicht, dass rechtsextreme Tendenzen - vor allem aus den Reihen der Sekten - zurückgedrängt werden können, meldete die Internet-Plattform "amerika21.de"

Allerdings ist die Beurteilung der politischen Situation recht schwierig, da die Parteien als solche eine weniger wichtige Rolle spielen als in andern Ländern. Vielmehr stehen oft Personen und politische Persönlichkeiten im Mittelpunkt. So hat Präsident Bolsonaro selbst laut "amerika21.de" schon acht mal die Parteizugehörigkeit gewechselt und trat auch 2019 aus der Partei aus, für die er gewählt worden war, um eine neue "Allianz für Brasilien" (Aliança pelo Brasil/APB) zu gründen. Seine Gegner werfen ihm völliges Versagen bei der Bewältigung der Coronakrise vor, seine Anhänger sehen die Pandemie freilich als völlig überbewertet an.

(Die Dachorganisation der indigenen Völker Brasiliens APIB betreibt eine Datenbank indigener Kandidierender. Sie ist nur auf Portugiesisch unter http://campanhaindigena.org abrufbar.)