Kommunalwahlen in OÖ - Schwarze Dominanz und mehr engagierte Bürger

Rote bangen um Hochburgen - Blaue wollen nicht tief fallen - Grüne und Neos möchten sich ausbreiten

In Oberösterreich ist es Tradition, dass am Tag der Landtagswahl auch die Kommunal- und Bürgermeisterwahlen stattfinden. Voraussichtlich wird dies heuer am 26. September der Fall sein. An die ÖVP kommt trotz Verlusten 2015 keine Partei annähernd heran, für die SPÖ gilt es, die Talfahrt zu stoppen. Fraglich ist, wie tief der Fall nach dem Höhenflug der FPÖ vor sechs Jahren sein wird. Grüne und NEOS wollen in den Gemeinden weiter zulegen und Bürgerinitiativen tun sich zusammen.

Die Gewinner der Kommunalwahlen 2015 waren die Blauen, wenngleich auch nicht so deutlich wie auf Landesebene, wo sie ihren Stimmenanteil auf gut 30 Prozent verdoppelten. Dennoch legten sie insgesamt um acht Prozentpunkte zu und kamen auf 22,3 Prozent und holten in 15 Gemeinden die Mehrheit. Die Zahl der Bürgermeister erhöhte sich von neun auf zwölf. Aber nicht nur in ihrer blauen Heimat, dem Innviertel, sind die Freiheitlichen mit 27,3 Prozent gut aufgestellt, auch in den Städten schafften sie mit gut 28 Prozent ein überdurchschnittliches Ergebnis. In der roten Bastion Wels gelang ihnen sogar ein blaues Wunder: Die FPÖ wurde in Oberösterreichs zweitgrößten Stadt stimmenstärkste Partei und Spitzkandidat Andreas Rabl setzte sich in der Bürgermeisterstichwahl gegen den roten Konkurrenten durch. In die kommende Wahl geht Rabl, der dem gemäßigten Flügel der FPÖ zugerechnet wird, als Favorit. Ob es zu einer Neuauflage mit der ÖVP als Juniorpartner kommen wird, schien zuletzt fraglich. Von Abnutzungserscheinungen war zu hören.

Die ÖVP, die 2015 zwar gut vier Prozentpunkte eingebüßt (39, 6 Prozent) und damit in acht Gemeinden die Mehrheit verloren hat, dominiert freilich immer noch. Von den 442 Gemeinderäten blieben 353 mehrheitlich schwarz. Die Zahl der Bürgermeister erhöhte sich jedoch um vier auf 332. Nach Gemeindezusammenlegungen werden aktuell von den 438 Gemeinden 330 von einem ÖVP-Oberhaupt geführt.

Der Spruch "a gmahde Wies'n" gilt wohl weiterhin: Denn auf dem Land ist die Volkspartei stark. Vor allem in den Kleingemeinden ist sie die unangefochtene Nummer eins. In Orten mit bis zu 1.000 Einwohnern hält sie knapp 59 Prozent der Stimmen, in Kommunen ab einer Größe von mehr als 7.500 Einwohnern liegt die ÖVP aber unter ihrem Oberösterreich-Ergebnis von 39,6 Prozent. Auch wenn sie sich "zur Zukunftsfähigkeit der Gemeinden und Städte bekennt", fällt es ihr schwer, im urbanen Raum Fuß zu fassen. So sind die Schwarzen in den drei Statutarstädten Linz, Wels und Steyr inzwischen auf den dritten Platz zurückgefallen. Dem hält Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer entgegen: "Wir sind die einzige Partei, die flächendeckend in allen Gemeinden organisiert ist und wir werden auch wieder in allen Gemeinden antreten. Als Oberösterreich-Partei ist es unser Anspruch, diese Spitzenposition weiter auszubauen."

SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer gibt sich derzeit zweckoptimistisch. Er bezeichnet die Ausgangslage in den Gemeinden grundsätzlich besser als auf Landesebene. "Mehr als 40 Prozent der oberösterreichischen Bevölkerung lebt in Gemeinden mit sozialdemokratischen Bürgermeistern", meinte er Mitte Februar im "Kurier". Die Ergebnisse der vergangenen drei Gemeinderatswahlen zeigen jedoch, dass die Roten kontinuierlich an Prozenten verlieren. Lag die SPÖ 2003 mit 42,2 Prozent sogar noch knapp vor der ÖVP, hält sie derzeit bei 27,6 Prozent. Überdurchschnittlich hoch war der Verlust ihrer Stammerwähler in den Städten und großen Arbeiterzentren 2015. Seit den vergangenen Wahlen stellt die SPÖ in 92 Gemeinden den Bürgermeister (minus 7), aber nur in 71 hat sie auch die Mehrheit im Gemeinderat. In zwei roten Hochburgen, Steyr und Ebensee, werden die amtierenden Bürgermeister nicht zur Wiederwahl antreten. In Steyr geht statt Gerhard Hackl Markus Vogl (50), bis Jänner Nationalrat und inzwischen Hackls Stellvertreter, ins Rennen. In der Traunseegemeinde Ebensee hört Markus Siller (51) auf, dafür kandidiert die gleichaltrige Landtagsabgeordnete und Vizebürgermeisterin Sabine Promberger.

In Linz wird wohl kein politischer Mitbewerber dem amtierenden SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger den ersten Platz ernsthaft streitig machen können. Zum zweiten Mal tritt der 60-Jährige als Spitzenkandidat in der oö. Landeshauptstadt an, erstmals in einer Urabstimmung von der Parteibasis gewählt. Möglicherweise wird er künftig statt drei nur zwei Stellvertreter zur Seite haben. Die SPÖ will im März-Gemeinderat einen Antrag auf ersatzloses Streichen eines Vizepostens einbringen.

Für die Grünen ist es harte Arbeit, außerhalb der urbanen Zentren Fuß zu fassen. 2015 bescherte ihnen mit 1,6 Prozentpunkten ein leichtes Plus. Mit insgesamt 6,75 Prozent liegt ein zweistelliges Ergebnis wie auf Landesebene aber noch deutlich entfernt. Einen Bürgermeister stellt die Partei derzeit nicht. Dennoch wollen die Grünen gestärkt aus den Gemeinderatswahlen im Herbst hervorgehen. Aktuell sind sie in 121 Gemeinderäten vertreten, in 136 Gemeinden existierte eine grüne Gruppe. Laut Landessprecher-Stellvertreterin Dagmar Engl gebe es aktuell in rund 60 weiteren Gemeinden das Interesse an einer Grün-Gruppe.

Auch die NEOS wollen sich ausbreiten. 2015 traten sie in 18 Gemeinden an, in 14 Gemeinderäten ergatterten sich insgesamt 20 Sitze. Derzeit suchen die Pinken in einer öffentlichen Vorwahl die Kandidaten sowohl für die Landtags- und Gemeinderatswahlen. Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar. Eine Parteimitgliedschaft ist nach wie vor kein Muss. In Linz will sich die ehemalige Sozialdemokratin Renate Pühringer - aus Enttäuschung über Bürgermeister Luger im Jänner aus der Partei ausgetreten - als freie Mandatarin für die NEOS im Gemeinderat engagieren. Fraktionsobmann Lorenz Potocnik hat die Bewerberin, eine diplomierte Krankenpflegerin, bereits vergangene Woche präsentiert und dabei gleich das pinke Wahlziel mit "sportlichen zwölf Prozent" für die Landeshauptstadt angegeben. Auch wenn das mehr als eine Verdoppelung gegenüber 2015 (4,9 Prozent) bedeuten würde, spürt Potocnik den Rückenwind aus Wien, wo die NEOS mit der SPÖ regieren.

Bei Bürgervereinigungen scheint auch das Interesse zu wachsen, in Gemeinderäten mitzumischen. Um der Stimme von Engagierten mehr Gewicht verleihen zu können, organisieren sich regionale Aktivsten in "Die Bürgerlisten OÖ", die sich laut eigenen Angaben als "Dachorganisation unabhängiger Menschen in der Politik" verstehen. Ungeachtet dessen werden sie kommende Woche in einer Pressekonferenz aber "die Zielsetzungen einer neuen Partei", die nicht nur in die Gemeinderäte sondern auch in den Landtag einziehen will, darlegen. In der Landeshauptstadt wiederum sagen fünf große Initiativen gemeinsam "JA - wir wollen Linz mitgestalten", um sich als Teil des Gemeinderats in der kommenden Legislaturperiode stärker in die Stadtpolitik einbringen zu können.