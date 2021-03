Kompromiss bei Tuifly: Weniger Jobabbau, mehr Verzicht

Jobabbau bei Linde in Deutschland Der Industriegase-Spezialist Linde will im Zuge seines Sparprogramms bis zu 600 Stellen in Deutschland streichen. Dies wären 7 bis 8 Prozent aller Stellen in Deutschland, berichtete die "Financial Times Deutschland" unter Berufung auf interne Dokumente. Ein Unternehmenssprecher wollte sich zu den Zahlen nicht äußern, erklärte aber: "Natürlich gibt es auch in Deutschland Anpassungen."