Konferenz zu Extremismus und politischem Islam 2021 in Österreich

Integrationsministerin Raab vereinbarte engere Zusammenarbeit mit Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden

Österreich will im Herbst 2021 eine europäische Konferenz zu Extremismus und politischem Islam ausrichten. Das vereinbarte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) am Donnerstag in einer Videokonferenz mit Integrations- und Innenministern aus Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden. Dabei habe man sich auch auf eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen islamistischen Extremismus geeinigt, hieß es in einer Erklärung aus Raabs Ministerium.

An der Videokonferenz nahmen demnach die belgische Innenministerin Annelies Verlinden, Mattias Tesfaye, dänischer Minister für Immigration und Integration, Marlène Schiappa, französische Ministerin für Staatsbürgerschaft, der deutsche Staatssekretär Markus Kerber in Vertretung von Innenminister Horst Seehofer sowie Wouter Koolmees, niederländischer Minister für Arbeit und Soziales, teil. Raab will jedenfalls "im Kampf gegen den Politischen Islam keinen Millimeter zurückweichen."