Konflikte zwischen Kopten und Muslimen in Oberägypten

Gewaltsame Übergriffe auf Christen nach Anschuldigungen gegen Jugendlichen, der Mohammed beleidigt haben soll

Im Dorf Al-Barsha im oberägyptischen Gouvernement Minja halten offenbar gewaltsame Übergriffe auf koptische Christen an. Muslimische Dorfbewohner zündeten in der Nacht zum Montag mehrere Farmhütten und Höfe in koptischen Besitz an, berichtete Kathpress unter Berufung auf das koptische Nachrichtenportal Watani (Dienstag). Polizeiliche Untersuchungen dauerten an. Radikale Muslime riefen laut Bericht ferner dazu auf, den Handel mit Kopten zu boykottieren.

Der Konflikt begann demnach vor einer Woche, als eine Gruppe von Muslimen koptische Bewohner mit Steinen und Brandsätzen angriff. Eine 80-Jährige erlitt Verbrennungen im Gesicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist laut Bericht mittlerweile stabil. Unter anderem wurde der Bus einer Pfarrei zerstört. Kopten gingen daraufhin gegen die Angreifer auf die Straße. Die Polizei ging mit Tränengas gegen die Unruhen vor. Mehr als hundert Beteiligte wurden festgenommen.

Hintergrund sind Vorwürfe gegen einen jungen koptischen Christen aus dem Dorf, der mit Facebook-Beiträgen den Propheten Mohammed beleidigt haben soll. Die Familie des 22-Jährigen erklärte Watani, das Facebook-Konto sei gehackt gewesen. Christen und Muslime in dem Dorf hätten "immer friedlich Seite an Seite gelebt".