Kongress-Experten erwarten Verdopplung der US-Schuldenlast bis 2051

Auf 202 Prozent des BIP

Unabhängige Experten des US-Kongresses erwarten eine Verdopplung der Schuldenlast des Landes in den kommenden drei Jahrzehnten. Im Jahr 2051 werde das Defizit - nach 102 Prozent in diesem Jahr - vermutlich 202 Prozent der Wirtschaftsleistung (BIP) betragen, teilte das Haushaltsbüro des Kongresses (CBO) am Donnerstag mit. Der diesjährige Wert gehe insbesondere auf die Staatenhilfen wegen der Coronavirus-Pandemie zurück, hieß es in dem Bericht.

In den Berechnungen sind nicht die 1,9 Billionen Dollar (1,58 Billionen Euro) enthalten, die Präsident Joe Biden zusätzlich als Hilfen ausgeben will. Der Gesetzentwurf liegt dem Senat zur Abstimmung vor, wo Bidens Demokraten nur eine knappe Mehrheit haben.