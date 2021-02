Kongress-Experten: US-Wirtschaft wächst 2021 um 4,6 Prozent

US-Wirtschaft wuchs im Frühjahr um 4 Prozent Die US-Wirtschaft ist nach dem Konjunktureinbruch zu Jahresbeginn wieder in der Spur. Die Wirtschaftsleistung legte von April bis Juni aufs Jahr hochgerechnet um 4 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Experten hatten lediglich mit 3 Prozent gerechnet. Insbesondere die Verbraucher schoben mit ihrer Kauflust die Wirtschaft an.