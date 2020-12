Konjunkturerwartungen der Anleger für Deutschland auf Rekordhoch

Sentix-Barometer für die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten legte um 12,3 Punkte auf 34,3 Zähler zu - Auch Aussichten für die Eurozone werden deutlich besser bewertet.

Börsianer bewerten die Aussichten für die deutsche Konjunktur angesichts der Hoffnung auf den baldigen Beginn der Corona-Impfungen so gut wie noch nie. Das Barometer für die Erwartungen in den kommenden sechs Monaten legte um 12,3 Punkte auf den Rekordwert von 34,3 Zählern zu, wie die am Montag veröffentlichte Umfrage der Investment-Beratungsfirma Sentix unter 1.112 Anlegern ergab. Auch die Aussichten für die Eurozone werden besser eingeschätzt.

"Diese Zahlen unterstreichen, dass die Wirtschaftserholung 2021 viel dynamischer vonstattengehen sollte als bisher vom Konsens erwartet", sagte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. "Feststeht: Deutschland, aber auch Euroland befinden sich im Sog eines global ablaufenden Konjunkturimpulses." Trotz des von der deutschen Bundesregierung verhängten Teil-Lockdowns wird die Lage nur weniger schlechter beurteilt: Hier gab der Index um 0,2 Punkte nach.

Auch die Aussichten für die Eurozone insgesamt werden deutlich besser bewertet. Hier erreichte das Barometer für die Erwartungen mit 29,3 Zählern den höchsten Wert seit Frühjahr 2015. "Die Anleger reflektieren dabei die verbesserten Zukunftsaussichten für die Weltwirtschaft, die sich aus einer baldigen Einsatzfähigkeit von mindestens drei Impfstoffen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ergibt", sagte Hussy. "Auch der Ausgang der US-Wahl dürfte einen positiven Effekt auf die neuesten Umfragewerte gehabt haben." Durch den Sieg von Joe Biden rechnen viele Börsianer damit, dass die von Donald Trump angezettelten Handelskonflikte entschärft werden.

Auch für die USA wurde ein neuer Höchstwert bei den Konjunkturerwartungen gemeldet, ebenso für Asien. Die Weltwirtschaft könne im kommenden Jahr einen überraschend starken Aufschwung erleben, hieß es bei Sentix.