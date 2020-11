Konsortium um Prada und Del Vecchio kauft Mailands Areal Porta Romana

Geplant ist die Errichtung des Olympische Dorfs für die Winterspiele Mailand-Cortina 2026

Ein Konsortium aus der Immobiliengesellschaft Coima, der Prada Holding im Besitz der Mailänder Modedesignerin Muccia und der Gesellschaft Covivio unter Kontrolle des Brillenunternehmers und Essilux-Eigentümers Leonardo Del Vecchio hat sich bei einem Wettbewerb für ein 20 Hektar großes Gelände im zentralen Mailänder Areal Porta Romana durchgesetzt. Hier soll das Olympische Dorf für die Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina 2026 gebaut werden.

180 Mio. Euro zahlt das Konsortium für das Gelände, das von den italienischen Staatsbahnen (FS - Ferrovie dello Stato) verkauft wurde. Auf dem Areal sollen auch die Unterkünfte für die olympischen Athleten gebaut werden. Am Ende der Olympischen Spiele sollen die Gebäuden in Wohnungen für Studenten und in Social Housing-Immobilien umgewandelt werden.

Das Konsortium setzte sich gegen namhafte italienische und internationale Immobiliengesellschaften durch. Sieben nicht verbindliche Angebote wurden für das Areal eingereicht, das sich unweit des Bahnhofes Porta Romana befindet. Der Umbau des Geländes gilt als größtes urbanes Immobilien-Infrastrukturprojekt in Italien in den nächsten 20 Jahren.