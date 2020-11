Konsumentenschutz wandert von BWB zum Eich- und Vermessungsamt

Abänderungsantrag der Oppositionsparteien im Konsumentenschutzausschuss von ÖVP und Grünen überstimmt

Die NEOS haben heute auch im Konsumentenschutzausschuss das Vorhaben der Regierung kritisiert, die Verbraucherschutz-Agenden von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) an das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen zu übertragen. Damit solle die unabhängige Wettbewerbsbehörde im Bereich Konsumentenschutz entmachtet werden, warnt NEOS-Konsumentenschutzsprecher Felix Eypeltauer. ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Peter Weidinger spricht von einer "künstlichen" Aufregung.

Eine Weisungsfreiheit der für Konsumentenschutz zuständigen Behörde sei nicht notwendig, meinte Weidinger am Mittwoch in einer Mitteilung. "Auch in unserem großen Nachbarland Deutschland wurde nicht das Bundeskartellamt mit diesen Agenden betraut, sondern eine weisungsgebundene Behörde im Justizministerium."

Die Kritik der NEOS richtet sich auch an die Grünen: "Dass sich aber die Grünen und allen voran Konsumentenschutzminister Anschober für so eine mutwillige Zerstörung von Konsumentenschutzbehörden hergeben, ist schon mehr als traurig."

Der Konsumentenschutzausschuss im Parlament hat heute die Novelle des Verbraucherbehördenkooperationsgesetzes (kurz VBKG) beschlossen. Ein Abänderungsantrag der Oppositionsparteien, der verhindern sollte, dass der Verbraucherschutz von der BWB an das Vermessungsamt übertragen wird, wurde von ÖVP und Grünen überstimmt. "Wir werden den Regierungsparteien aber noch eine Chance geben und einen entsprechenden Abänderungsantrag auch im Plenum des Nationalrats nochmals einbringen", kündigte Eypeltauer an.