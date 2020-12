Kopftuchverbot - Bedauern bei Faßmann

Mädchen hätten dadurch "nicht die Möglichkeit, frei von Zwang ihren Weg durchs Bildungssystem zu gehen"

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) bedauert die Aufhebung des Kopftuchverbots an Volksschulen durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Über eine mögliche Neuregelung wollte man im Bildungsministerium noch nichts sagen. "Wir nehmen das Höchstgerichtsurteil selbstverständlich zur Kenntnis und werden uns mit den Argumenten auseinandersetzen", so Faßmann in einem der APA übermittelten Statement.

"Ich bedaure, dass Mädchen dadurch nicht die Möglichkeit haben, frei von Zwang ihren Weg durchs Bildungssystem zu gehen", meinte der Minister.