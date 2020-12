Kopftuchverbot - FPÖ sieht Kampf gegen politischen Islam begraben

Kritik an Grünen und ÖVP

Die FPÖ kritisiert die Regierungsparteien nach der Aufhebung des Kopftuchverbots in den Volksschulen durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH). Die Grünen seien "zu jedem Kniefall vor dem politischen Islam bereit", meinte Verfassungssprecherin Susanne Fürst nach der Festlegung der kleineren Koalitionsfraktion, keinen neuen Anlauf für ein Verbot unternehmen zu wollen.

Die ÖVP wiederum habe mit dem Abschluss der Koalition mit den Grünen den Kampf gegen den politischen Islam begraben. Es sei wenig überraschend, dass hier nur die ÖVP in Oberösterreich anders denke, "denn es ist die FPÖ als Koalitionspartner, die den Unterschied ausmacht", so Fürst in einer Aussendung am Dienstag.