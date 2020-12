Kopftuchverbot - VfGH-Urteil erfreut SPÖ und Grüne, FPÖ nicht

Roter Klub sieht Regierungsfraktionen am Zug, Maurer will Mädchen bestärken - Hofer bedauert Entscheidung

SPÖ und Grüne haben auf die Aufhebung des Kopftuchverbots durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) erfreut reagiert. "Die Entscheidung des Höchstgerichts ist zu respektieren, jetzt sind die Regierungsfraktionen am Zug", hieß es am Freitag aus dem SPÖ-Klub. Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer betonte die freie Entfaltung und Selbstbestimmung von Mädchen und jungen Frauen. FPÖ-Obmann Norbert Hofer bedauerte die Entscheidung der Verfassungsrichter.

Die hohe Anzahl an Aufhebungen zeige das "bedenkliche Desinteresse von türkisen Regierungen an der Einhaltung der österreichischen Verfassung", hieß es in einem schriftlichen Statement des SPÖ-Klubs gegenüber der APA. Nun gelte es, ein Gesamtkonzept für Integration zu entwickeln, "das Integration nicht mehr als populistischen Spielball sondern als gesellschaftspolitische Aufgabe versteht".

Maurer von den Grünen betonte ebenfalls, dass es vielmehr Bestärkung der Mädchen, Aufklärung der Eltern sowie starke Vorbilder brauche - "und kein Mädchen soll gegen seinen Willen ein Kopftuch tragen müssen". Der VfGH habe mit seinem Urteil klargestellt, dass ein Verbot des Kopftuchs verfassungsrechtlich nicht möglich ist. "Wir werden das Ziel, Mädchen in ihrer Selbstbestimmung zu bestärken, in der Bundesregierung mit anderen Maßnahmen verfolgen", kündigte Maurer an.

"Ich bedauere die Entscheidung der Höchstrichter", meinte hingegen FPÖ-Chef Hofer via Aussendung. Nun sei das Parlament am Zug: Durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Nationalrat habe man die Möglichkeit, die Regelung durch ein Verfassungsgesetz wieder in Kraft zu setzen, hofft er. "Die FPÖ steht dafür zur Verfügung und lädt alle Parlamentsparteien zu einem gemeinsamen Vorgehen ein."