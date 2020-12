Kopftuchverbot - VfGH-Urteil für Raab und Edststadler zu akzeptieren

NEOS sehen Entscheidung "überaus positiv"

Für Verfassungsministerin Karoline Edtstadler und Frauenministerin Susanne Raab (beide ÖVP) ist unter anderem die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) zum Kopftuchverbot "natürlich zu akzeptieren, denn wir leben in einem Rechtsstaat". Sowohl aus integrations- als auch aus frauenpolitischer Sicht findet es Raab "allerdings bedauerlich, wenn kleine Mädchen bereits in der Volksschule ein Kopftuch tragen und sich verhüllen müssen".

Oberstes Ziel muss es für Raab - sie ist als Kultusministerin auch für alle Religionsgemeinschaften zuständig - sein, "dass alle Mädchen frei von Zwängen aufwachsen können und ihre Selbstbestimmung im Vordergrund steht". Alle seien gefordert, dafür zu sorgen, dass sich Mädchen in Österreich frei entfalten können - unabhängig von Religion oder Herkunftsland, so Raab in einer gemeinsamen Aussendung mit Edststadler.

"Überaus positiv" reagierte hingegen NEOS-Integrationssprecher Yannick Shetty: "Wir begrüßen die Entscheidung des VfGH, die unsere Auffassung bestätigt, dass ein einseitiges Kopftuchverbot grundrechtswidrig ist, weil es zwischen den Religionsgemeinschaften diskriminiert." Die Diskussion um ein Kopftuchverbot sei stets ein Ablenkungsmanöver der ÖVP gewesen, denn: "Im Zentrum stand für Türkis immer ein populistischer Rechtskurs mit Blick auf FPÖ-Stimmen." Herausgekommen sei eine Einzelmaßnahme, die rein der Symbolpolitik diene, keineswegs treffsicher und daher ungeeignet sei, langfristig zu einer gelungenen Integration beitragen zu können.