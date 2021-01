Korruptionsermittlungen gegen Ex-Premierminister in Rumänien

Calin Popescu Tariceanu soll von österreichischem Microsoft-Subunternehmer 800.000 Dollar kassiert haben

Gegen den früheren rumänischen Premierminister und Senatspräsidenten Calin Popescu Tariceanu (ALDE) wird wegen Korruption ermittelt. Er steht im dringenden Verdacht der Annahme von Bestechungsgeldern. Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis gab am Mittwochvormittag dem Antrag der Antikorruptionsbehörde DNA auf Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen statt.

Die Korruptionsjäger hatten schon 2018 die Aufhebung der parlamentarischen Immunität des damaligen Senatspräsidenten beantragt, doch hatte die PSD-ALDE-Parlamentsmehrheit damals den Antrag abgelehnt. Inzwischen genießt Tariceanu jedoch keine Immunität mehr, weil er und seine Kleinpartei bei der Wahl von Anfang Dezember die Fünf-Prozent-Parlamentshürde nicht geschafft haben. Daher beantragte die DNA nun gemäß dem in Rumänien geltendem Recht für ehemalige hohe Amtsträger die Aufnahme strafrechtlicher Ermittlungen beim Staatsoberhaupt - eine simple Formalie, der Johannis nun stattgab.

Wie die Antikorruptionsbehörde in einer Presseaussendung aufzeigte, soll Tariceanu in den Jahren 2007 und 2008 als damaliger Regierungschef "von einem österreichischen Unternehmen" 800.000 Dollar (657.840,64 Euro) erhalten haben, um sich für etliche lukrative Vertragszusätze zugunsten der Firma - laut rumänischer Presse der Microsoft-Subunternehmer Fujitsu Siemens Computers Österreich - einzusetzen. Das Geld habe eine "zehnprozentige Provision" dargestellt, die Tariceanu anschließend über Offshore-Firmen erhalten habe und sodann in seine Wahlkämpfe einfließen ließ, so die DNA. Die Ermittler stellten weiters klar, dass der Korruptionsverdacht gegen Tariceanu teils auf eigenen Erkenntnissen nach jahrelangen Ermittlungen in der Schmiergeld-Affäre um den maßlos überteuerten Kauf von Microsoft-Lizenzen durch rumänische Behörden, teils auf Erkenntnissen und "einem Antrag der österreichischen Justizbehörden" beruht.

Der in die Bredouille geratene 68-jährige frühere Spitzenpolitiker wies in einer ersten Reaktion sämtliche Vorwürfe der Korruptionsjäger zurück. Er warf den Korruptionsjägern "juristische Trugschlüsse" und "politisch gesteuerte Verfahren" vor.