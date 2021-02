Kosovaren wählen ein neues Parlament

Umfragen sehen Wahlsieg für linksnationalistische Vetevendosje - Fragezeichen über politischer Zukunft von Parteichef und Ex-Ministerpräsident Albin Kurti - GRAFIK

Eineinhalb Jahre nach der letzten Parlamentswahl im Oktober 2019 und nach zwei kurzlebigen Regierungen sind die Bürger des Kosovo am 14. Februar erneut zu den Urnen gerufen. 28 Parteien und Bündnisse mit mehr als 1.000 Kandidaten bewerben sich um die 120 Sitze im Parlament. Laut Meinungsumfragen und Analysten in Prishtina kann die linksnationalistische Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung) erneut mit einem Wahlsieg rechnen.

Dass die Partei von Albin Kurti genügend Stimmen für eine Alleinregierung erhält, wird allerdings angezweifelt. Für eine Mehrheitsregierung wird wohl erneut eine Koalition nötig sein. Zuletzt waren eine Regierung unter Vetevendosje-Chef Kurti und eine weitere unter Avdullah Hoti von der Demokratischen Liga (LDK) gescheitert.

Laut einer Umfrage des Prishtina-Institutes für politische Studien (PIPOS) kann Vetevendosje mit etwa 40 Prozent der Stimmen rechnen. Das würde etwa 50 Parlamentssitze bedeuten. An zweiter Stelle liegt die Demokratische Partei (PDK) von Ex-Außenminister Enver Hoxhaj mit 23 Sitzen, knapp gefolgt von der LDK von Ex-Ministerpräsident Isa Mustafa mit 20 Sitzen. Die Allianz für die Zukunft des Kosovo (AAK) von Ex-Ministerpräsident Ramush Haradinaj kann sich sieben oder acht Mandate erhoffen. 20 Parlamentssitze sind im Kosovo fix für Minderheitenvertreter vorgesehen, davon dürften die zehn Sitze für die serbische Volksgruppe an die Belgrad-treue Serbische Liste gehen.

Laut Beschlüssen der Wahlkommission bzw. auch des Obersten Gerichts mussten die antretenden Parteien insgesamt etwa 40 Kandidaten von ihren Listen streichen. Der Grund: Die Kandidaten waren in den letzten drei Jahren rechtskräftig verurteilt worden. Einer dieser Kandidaten ist Vetevendosje-Chef Kurti höchstpersönlich, ursprünglich die Nummer auf der Kandidatenliste seiner Partei. Dasselbe gilt für seine Parteifreundin, die ehemalige Justizministerin Albulena Haxhiu. Beide wurden im September 2018 rechtskräftig zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt.

Juristen sind sich uneinig, ob Kurti im Falle eines Wahlsieges seiner Partei den Posten des Ministerpräsidenten übernehmen dürfte oder nicht. Per Beschluss des kosovarischen Verfassungsgerichts dürfen Personen, die in den letzten drei Jahren rechtskräftig verurteilt wurden, keine öffentlichen Ämter innehaben. Ob das auch für das Amt des Regierungschefs gilt, ist aber umstritten.

Wie im Oktober 2019 wird eine jüngere Politiker-Generation Einzug halten. Gemeint sind Politiker, die weder im Kosovo-Krieg (1998/99) aktiv waren noch aus den Reihen der Kosovo-Befreiungsarmee (UCK) stammen, die in den 90er Jahren für die Loslösung des Kosovo von Serbien und damit Rest-Jugoslawien kämpfte. Nach dem Krieg und Jahren unter UNO-Verwaltung hatte der Kosovo 2008 schließlich seine Unabhängigkeit erklärt. Drei Tage nach der Wahl, am 17. Februar, begeht der Kosovo den 13. Jahrestag seiner Staatsgründung. Viele Ex-Angehörige, die in verschiedenen Parteien wie PDK oder AAK später die Politik im Kosovo bis in die Staats- und Regierungsspitze dominierten, waren umwittert von Korruption, Freunderlwirtschaft, Organisierter Kriminalität bis hin zu Kriegsverbrecher-Vorwürfen. Mit Letzteren befasst sich ein eigenes Sondergericht im niederländischen Den Haag.

So befindet sich Ex-Staatspräsident, Ex-Regierungschef und Ex-PDK-Chef Hashim Thaci seit November des Vorjahres als Angeklagter im Untersuchungsgefängnis des Sondergerichtes. Dort befinden sich auch der frühere Parlamentspräsident Kadri Veseli (PDK) sowie zwei weitere ehemalige UCK-Kommandanten. Ab Mitte des Jahres soll ihnen der Prozess gemacht werden. Ihre Anhänger in der PDK, vor allem Kriegsveteranen, halten die Anklage für ungerecht. Reibungslos geht der fortgesetzte Generationswechsel vor diesem Hintergrund nicht vonstatten. So wurde Kurti bei einem Wahlkampfautritt in der Region Drenica, einer Hochburg einstiger UCK-Führer, die nach dem Krieg die PDK gründeten, mit Eiern beworfen.

Eine der ersten Aufgaben des neuen Parlaments wird die Präsidentenwahl sein. Thaci hatte angesichts der Anklage Anfang November das Amt niedergelegt. Laut PIPOS hat die interimistische Präsidentin Vjosa Osmani derzeit die besten Chancen, zum regulären Staatsoberhaupt gekürt zu werden. Osmani war 2019 Kandidatin der LDK für das Ministerpräsidentenamt; nun tritt sie bei der Parlamentswahl für Vetevendosje an.

Die vorgezogene Neuwahl wurde nötig, nachdem das Verfassungsgericht die Legitimität der im Juni 2020 bestätigten Regierung unter Avdullah Hoti infrage gestellt hatte. Sie war im Parlament zwar mit der hauchdünnen Mehrheit von 61 Stimmen bestätigt worden, allerdings war die Stimme eines Abgeordneten nicht gültig. Dieser war zuvor rechtskräftig verurteilt worden. Damit war sein Mandat bereits erloschen. Vor Hoti hatte Kurti nur 60 Tage als Ministerpräsident amtiert.

Stimmberechtigt sind nach Angaben der staatlichen Wahlkommission knapp 1,8 Millionen Kosovaren. 300 mobile Wahlteams sollen am Wahltag dafür sorgen, dass auch Personen mit Corona-Infektion ihre Stimme abgeben können. Laut jüngsten Angaben wurden seit März 2020 landesweit über 61.000 Corona-Fälle registriert. Das Land hat bis dato keine Impfstoffe erhalten.

Das Wahlergebnis von 2019: Vetevendosje - 32 Mandate, LDK - 29, PDK - 25, AAK - 14. Die Serbische Liste erhielt elf der 20 Minderheiten-Mandate.

