Kosovo: Ex-Premier Kurti darf nicht auf Kandidatenliste fungieren

Bei Parlamentswahlen am 14. Februar - 2015 Tränengas im Parlament versprüht

Der frühere kosovarische Premier, Vetevendosje-Chef Albin Kurti, darf nicht auf der Kandidatenliste seiner Partei bei den Parlamentswahlen am 14. Februar fungieren. Sein Name wird laut der Tageszeitung "Zeri" per Beschluss der staatlichen Wahlkommission von der Vetevendosje-Kandidatenliste gestrichen werden. Das Blatt berief sich dabei auf Vetevendosje-Quellen.

Kurti war nämlich im September 2018 rechtskräftig zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Anlass hatten die Protestaktionen im Parlament im Jahre 2015 geliefert, als Kurti und mehrere damalige Vetevendosje-Abgeordnete wiederholt Tränengas im Parlament versprüht hatten.

Per Beschluss des Verfassungsgerichtes dürfen auf Kandidatenlisten nicht Personen aufscheinen, die in den letzten drei Jahren Probleme mit der Justiz gehabt haben.

Allerdings ist der Vetevendosje-Chef nicht der einzige Abgeordnetenkandidat, der nun von der Kandidatenliste seiner Partei gestrichen wird. Wie aus der staatlichen Wahlkommission am Mittwoch mitgeteilt, befinden sich auf Kandidatenlisten von 15 von insgesamt 28 Parteien und Bündnissen Personen, die in den letzten drei Jahren strafrechtlich verurteilt worden waren. Insgesamt geht es um 47 Kandidaten, die von den Listen gestrichen werden müssen. Die staatliche Wahlkommission hat ihre Namen zuerst nicht veröffentlicht.